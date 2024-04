La plate-forme logicielle d'Epsilon3 gère des procédures opérationnelles complexes, ce qui permet aux opérateurs de gagner du temps et de réduire les erreurs. Il prend en charge l'ensemble du cycle de vie d'un projet, depuis l'intégration et les tests jusqu'aux opérations en direct. -Procédures interactives synchronisées en temps réel pour plusieurs programmes/missions -Processus de publication intégré comprenant les approbations, les modifications, les commentaires en ligne et le suivi des modifications entre les révisions -Base de données interrogeable des procédures en cours d'exécution -Vues et capacités des procédures manuelles et automatisées - Données de télémétrie, de commandement et de contrôle et de mission intégrées - Analyses, rapports et tableaux de bord détaillés

