Essembi est le pôle d'innovation logicielle qui aide les éditeurs de logiciels à accélérer leur cycle d'innovation pour devenir leader sur leur marché. Dans le monde du logiciel actuel, en évolution rapide, la pression pour créer de bons logiciels est plus forte que jamais. La rapidité de votre cycle d’innovation logicielle joue un rôle central dans votre réussite. Les leaders du secteur qui réussissent sont souvent ceux dont le cycle d'innovation logicielle est le plus rapide : ils collectent rapidement des commentaires précieux, prennent des décisions éclairées sur les nouvelles fonctionnalités des produits et fournissent des mises à jour de produits de haute qualité plus rapidement que leurs concurrents. Essembi aide les équipes logicielles à accélérer leur cycle d'innovation logicielle en fournissant les fonctionnalités nécessaires pour gérer le cycle dans un seul système. Lorsque vos équipes de gestion de produits, de développement, de support client, de vente et de marketing collaborent de manière transparente sur une seule plateforme, tout le monde y gagne : vos clients bénéficient de fonctionnalités plus rapidement, votre produit se développe plus rapidement et votre entreprise évolue plus rapidement.

Site Web : essembi.com

