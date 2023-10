Chatwoot est une solution de support client open source qui aide les entreprises à engager leurs clients sur leur site Web, leur page Facebook, Twitter, Whatsapp, SMS, e-mail, etc. C'est une alternative open source à Intercom, Drift, Freshchat, etc. Connectez votre client canaux de conversation et discutez avec vos clients à partir d’un seul endroit. Ajoutez facilement de nouveaux agents à votre système et résolvez les conversations en toute simplicité. Chatwoot vous propose également des rapports en temps réel pour mesurer les performances de votre équipe, des réponses prédéfinies pour répondre facilement aux questions fréquemment posées et des notes privées permettant aux agents de collaborer entre eux.

Site Web : chatwoot.com

