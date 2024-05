Gérez et passez facilement d'un compte à l'autre et d'une application à l'autre sans changer de navigateur.

Le système ERP Epicor est un logiciel modulaire spécifique à l'industrie utilisé pour gérer les processus commerciaux à l'échelle de l'entreprise. Le logiciel Epicor fonctionne bien pour gérer la comptabilité et les finances, les ressources humaines, les clients, la chaîne d'approvisionnement, les stocks, la distribution et la gestion de la production manufacturière. Le logiciel Epicor est disponible sur site et sous forme d'ERP cloud SaaS (planification des ressources d'entreprise). Epicor propose des plates-formes de gestion d'entreprise en tant que solutions ERP spécifiques à l'industrie. Epicor Software Corporation innove pour intégrer des technologies plus récentes dans le système ERP. Par exemple, Epicor utilise l'Internet industriel des objets (IIoT) pour connecter des machines avec des capteurs et des automates programmables (automates programmables) dans l'atelier dans son MES avancé (logiciel d'exécution de fabrication) qui s'intègre de manière transparente au système Epicor ERP (et MRP). . Epicor fournit des logiciels omnicanaux avancés, y compris le commerce électronique, pour les détaillants.

Site Web : epicor.com

Clause de non-responsabilité : WebCatalog n'est ni affilié, ni associé, ni autorisé, ni soutenu par, ni officiellement lié de quelque manière que ce soit à Epicor. Tous les noms de produits, logos et marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.