QAD est l'un des principaux fournisseurs de solutions de fabrication et de chaîne d'approvisionnement de nouvelle génération dans le cloud. Pour réussir dans un monde turbulent, confronté aux perturbations de l'approvisionnement et aux fluctuations de la demande, les fabricants et les chaînes d'approvisionnement doivent réagir rapidement au changement et optimiser de manière transparente l'agilité, l'efficacité et la résilience pour un service client efficace. QAD fournit des applications adaptatives pour permettre ces entreprises adaptatives. Fondée à Santa Barbara, en Californie, QAD compte des clients dans 84 pays à travers le monde. Des milliers d'entreprises ont déployé des solutions d'entreprise QAD, notamment la planification des ressources de l'entreprise (ERP), le commerce numérique (DC), la gestion de la relation fournisseur (SRM), la planification numérique de la chaîne d'approvisionnement (DSCP), l'exécution du commerce et du transport mondial (GTTE) et le système de gestion de la qualité d'entreprise. (EQMS), main d’œuvre connectée et intelligence des processus.

Site Web : qad.com

