Erpisto est une plate-forme ERP (Enterprise Resource Planning) basée sur le cloud, conçue pour les moyennes et grandes entreprises. Elle s'adresse à plusieurs secteurs, notamment l'industrie manufacturière, les biens de consommation, l'éducation et les produits pharmaceutiques. Les fonctionnalités principales incluent la comptabilité, la business intelligence, la gestion de la relation client (CRM), les ressources humaines (RH), la gestion des stocks, la fabrication et la gestion de la chaîne d'approvisionnement (SCM). Il propose une plate-forme de commerce électronique permettant aux utilisateurs d'intégrer le système à leur boutique en ligne et à leur système de point de vente (POS) pour les magasins physiques. Les autres fonctionnalités incluent la gestion financière, la budgétisation, la gestion des ventes, la gestion des comptes, la gestion des campagnes, la gestion des entrepôts, la gestion de la production et la gestion des processus. Il permet aux utilisateurs de gérer le flux de travail et les ressources dans une seule fenêtre. Les fonctionnalités de business intelligence et d’analyse assurent l’automatisation des processus, la collecte de données, l’analyse financière et les prévisions. Il est compatible avec les systèmes d'exploitation Windows, Mac et Linux. Il propose également des applications mobiles pour les appareils Android, iOS, Windows et Blackberry. Les options d'assistance incluent la base de connaissances, le courrier électronique et le téléphone.

Site Web : erpisto.com

