Recruitio est un système de suivi des candidats (ATS) axé sur la convivialité. Nous aidons nos clients et leurs candidats à bénéficier du processus le plus fluide possible. Recruitio vous aide tout au long du processus, depuis l'attraction des candidats jusqu'à l'embauche du bon candidat. Les fonctionnalités incluent le reporting et l'analyse, la numérisation des processus manuels, le partage de portails d'emploi pertinents, la mise en correspondance des candidats avec des critères de recherche, un vivier de talents numériques, la collecte de références en ligne et la gestion des commentaires,

Site Web : recruitio.dk

Clause de non-responsabilité : WebCatalog n'est ni affilié, ni associé, ni autorisé, ni soutenu par, ni officiellement lié de quelque manière que ce soit à Recruitio. Tous les noms de produits, logos et marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.