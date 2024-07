Spottabl est un outil basé sur l'IA qui connecte les employeurs avec des recruteurs et des agences experts pour rationaliser le processus de recrutement pour les startups et les entreprises à croissance rapide. Avec un réseau de plus de 5 000 recruteurs spécialisés, Spottabl donne accès à un pool de candidats sélectionnés et prêts à passer un entretien, réduisant considérablement le temps nécessaire pour pourvoir les postes vacants. La plateforme propose plusieurs fonctionnalités pour améliorer le processus de recrutement. Il recommande des opportunités d'emploi pertinentes aux recruteurs en fonction de leur réseau de talents actif et de leurs spécialisations, les aidant ainsi à trouver des opportunités commerciales continues. Les recruteurs peuvent consulter des descriptions de poste à 360 degrés qui fournissent une vue complète du poste, y compris l'argumentaire de l'entreprise et les spécificités du poste. La découverte de profils basée sur l'IA de Spottabl permet aux recruteurs de trouver des talents pertinents dans leur propre pool privé. L'outil de sourcing social de la plateforme facilite une découverte rapide et efficace des talents. Les recruteurs disposent des informations et des outils nécessaires pour qualifier et soumettre des candidats prêts à passer un entretien, augmentant ainsi les chances de réussite des stages. De plus, les nudges intelligents et les intégrations de systèmes de Spottabl soumettent automatiquement les candidats au système de suivi des candidats (ATS) du client, éliminant ainsi le besoin de suivis manuels. Les recruteurs peuvent s'inscrire sur Spottabl, créer leur profil de spécialiste et présenter leurs prouesses en matière de sourcing. La plateforme maximise le potentiel de gains et offre de la transparence grâce aux frais de réussite. Dans l'ensemble, Spottabl offre aux recruteurs un moyen simple et efficace d'entrer en contact avec les employeurs et de trouver les talents adaptés à leurs postes, améliorant ainsi le processus d'embauche pour toutes les parties prenantes impliquées.

Site Web : spottabl.com

