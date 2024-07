TalentRecruit est un système de suivi des candidats (ATS) et un logiciel de recrutement basés sur l'IA, conçus pour rationaliser le processus de recrutement des PME et des entreprises. Le système permet aux recruteurs de localiser, d'engager et d'intégrer efficacement les meilleurs talents. TalentRecruit propose des fonctionnalités telles qu'un assistant de recrutement virtuel 24h/24 et 7j/7, ERIKA, qui utilise des algorithmes d'apprentissage automatique pour trouver les candidats les mieux adaptés sur la base de l'analyse des données des candidats. Il comprend également un sourcing multicanal qui facilite la découverte des meilleurs talents et des fonctionnalités efficaces de présélection et d'évaluation pour un processus de recrutement efficace. Notamment, le logiciel ATS de TalentRecruit utilise l'IA pour une puissante plateforme de recherche de candidats qui prend en charge des éléments tels que les sites de carrière, la connexion aux sites d'emploi et la référence des employés. Le portail des responsables du recrutement offre une vue globale des informations sur les candidats, des mises à jour sur les demandes de poste, des commentaires sur les profils, les approbations d'emplois et d'offres, et bien plus encore. La fonctionnalité de gestion des offres joue un rôle déterminant dans l’acquisition des meilleurs talents dans des délais minimes. En dehors de cela, TalentRecruit propose également des outils d'intégration, de création d'un site Web de carrière de marque, d'automatisation du recrutement sur le campus et d'analyse des mesures pour un contrôle complet sur les KPI de recrutement. Il met également l’accent sur la promotion de la diversité, de l’inclusion et de l’agilité dans la plateforme de recrutement.

Site Web : talentrecruit.com

