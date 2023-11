iglooHR offre le moyen le plus simple d'organiser votre processus de recrutement. Nous sommes un outil moderne et innovant qui vise à réduire la complexité des solutions ATS traditionnelles. Dans le même temps, nous souhaitons fournir toutes les fonctionnalités nécessaires pour que votre recrutement reste ordonné et efficace. Les principales fonctionnalités incluent une importation simple de candidats, un pipeline de recrutement personnalisable, des rapports d'emploi, une planification facile des rendez-vous et la création d'un vivier de talents avec une recherche ultra rapide.

Site Web : igloohr.com

