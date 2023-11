L'ATS de nouvelle génération, Vacancy Filler, permet aux recruteurs d'offrir rapidement la meilleure expérience aux candidats. Automatisé et personnalisé, il regorge d'outils tels que le module d'agence, le pool de talents, les demandes de recrutement, les SJT et les tests, la vérification des antécédents, les références, la sélection vidéo et l'intégration, le tout soutenu par une puissante suite BI Analytics. En travaillant avec Vacancy Filler, vous disposerez de votre propre gestionnaire de compte, d'un support utilisateur et candidat basé au Royaume-Uni et d'une intégration avec votre système RH. Et beaucoup plus!

Site Web : vacancy-filler.co.uk

