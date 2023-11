Recruitive Ltd est l'un des principaux fournisseurs britanniques de solutions logicielles de recrutement basées sur le cloud de bout en bout, conçues pour les ressources humaines, les équipes de recrutement et les responsables du recrutement, tout en améliorant considérablement le parcours du candidat. Notre technologie primée vous permet de gérer l’ensemble du processus de recrutement en interne. Nous proposons un logiciel de recrutement ATS basé sur le cloud, un logiciel d'intégration et des sites Web de carrière sur mesure, une véritable solution de bout en bout. Demandez une démonstration gratuite dès aujourd’hui.

Site Web : posting.recruitive.com

Clause de non-responsabilité : WebCatalog n'est ni affilié, ni associé, ni autorisé, ni soutenu par, ni officiellement lié de quelque manière que ce soit à Recruitive. Tous les noms de produits, logos et marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.