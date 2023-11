Solution SaaS avec des modules pour le suivi des candidats, l'approvisionnement actif, la gestion des effectifs, le suivi des présences, les contrôles d'impulsion et les enquêtes, l'engagement des employés, l'évaluation des risques pour la santé, l'intégration et la sortie, l'évaluation des performances, la gestion de la formation, la gestion des talents et tous les sujets RH « chauds »

Site Web : hrpuls.de

