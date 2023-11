Cavall est un système de suivi des candidatures (ATS) qui constitue la plate-forme idéale pour vous aider à rester organisé, même lorsque vous recevez des milliers de candidatures provenant de diverses sources et de plusieurs départements. Cavall vise à faciliter le processus de recherche et d'attraction de candidats qui feraient d'excellents employés. De plus, Cavall vise à créer de la valeur en gardant votre cycle de recrutement aussi innovant et efficace que possible.

Site Web : cavall.io

