Logiciel de recrutement pour les recruteurs et les professionnels des ressources humaines. StaffingSoft, système de suivi des candidatures à l'échelle de l'entreprise, propose une suite complète d'outils qui intègre et rationalise efficacement le recrutement, la rétention et la gestion des candidats, des employés et des fournisseurs externes à l'échelle mondiale. Vous aurez l’opportunité de bâtir un partenariat à long terme avec nous afin de faciliter votre productivité et votre croissance.

Site Web : recruiter.staffingsoft.com

