People Cloud est le logiciel cloud qui intègre les outils RH dont vous avez tant besoin. Centraliser dans un même système les processus d’attraction, d’évaluation, de rétention, de développement du capital humain et de paie. Nous sommes une plateforme qui rend l'administration de TOUS les processus de ressources humaines plus efficace, générant ainsi des économies et de la productivité pour les entreprises.

Site Web : hrm.people-cloud.com

Clause de non-responsabilité : WebCatalog n'est ni affilié, ni associé, ni autorisé, ni soutenu par, ni officiellement lié de quelque manière que ce soit à PeopleCloud. Tous les noms de produits, logos et marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.