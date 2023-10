Le système logiciel d'évaluation des performances des employés Appraisal Smart™ offre une approche innovante et de pointe pour administrer les évaluations/évaluations des performances des employés en ligne et vous placera à la pointe technologique de cette fonction cruciale des ressources humaines et de la gestion. Non seulement il automatise l'administration des évaluations de performances, mais il l'élève également au rang d'un superbe outil de modification des relations, de la productivité et des comportements, favorisant efficacement le changement, la productivité, le développement des compétences de base et, en fin de compte, les résultats nets.

Site Web : appraisal-smart.com

