BambooHR est une entreprise technologique américaine qui fournit des logiciels de ressources humaines en tant que service. Fondée en 2008 par Ben Peterson et Ryan Sanders, la société est basée à Lindon, dans l'Utah. Les services de BambooHR comprennent un système de suivi des candidats et un suivi des avantages sociaux des employés. En 2019, Gadjo C Sevilla et Brian T. Horowitz a écrit dans PC Magazine que BambooHR est « plus cher que les produits concurrents » et « manque de fonctionnalités d'administration des avantages sociaux (BA) par rapport aux solutions concurrentes », mais son « ensemble de fonctionnalités solides et son interface conviviale le poussent au sommet de notre liste ». liste".

Site Web : bamboohr.com

