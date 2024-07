Gérez et passez facilement d'un compte à l'autre et d'une application à l'autre sans changer de navigateur.

Écrit spécialement pour les vice-présidents et les directeurs des ressources humaines, le magazine Human Resource Executive fournit des nouvelles, des profils et des histoires de réussite d'innovateurs en ressources humaines aux principaux décideurs. Le magazine Human Resource Executive est conçu pour fournir des informations précises et faisant autorité sur tout ce qui concerne les ressources humaines, y compris le droit du travail, la gestion des talents, ainsi que les avantages sociaux et la rémunération.

Site Web : hrexecutive.com

Clause de non-responsabilité : WebCatalog n'est ni affilié, ni associé, ni autorisé, ni soutenu par, ni officiellement lié de quelque manière que ce soit à Human Resource Executive. Tous les noms de produits, logos et marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.