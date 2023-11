Reconnue par Gartner comme l'une des plateformes HCM les plus appréciées dans la région APAC, Darwinbox est un nouveau système de gestion des ressources humaines basé sur le cloud. Soutenu par Sequoia, Lightspeed et Endiya Partners, Darwinbox alimente l'expérience RH Tech de plus de 900 000 employés dans plus de 350 entreprises mondiales.

Site Web : darwinbox.com

