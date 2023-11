Logiciel de recrutement et système de suivi des candidats pour l'entreprise moderne. La plateforme logicielle de recrutement et le système de suivi des candidats de Simplicant offrent une approche moderne et plus simple pour recruter des talents plus rapidement et de manière rentable. Trouvez les meilleurs talents provenant de plusieurs sources, organisez et planifiez des entretiens, gérez les relations avec les talents et prenez des décisions d'embauche basées sur les données.

Site Web : hire.simplicant.com

Clause de non-responsabilité : WebCatalog n'est ni affilié, ni associé, ni autorisé, ni soutenu par, ni officiellement lié de quelque manière que ce soit à Simplicant. Tous les noms de produits, logos et marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.