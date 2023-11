Notre solution d'acquisition de talents aide votre organisation à rechercher, suivre et évaluer des talents de qualité afin que vous puissiez constituer une main-d'œuvre engagée et performante de manière plus efficace et plus rentable. Cette solution puissante automatise et rationalise les processus de recrutement et d'embauche pour prendre en charge un environnement de gestion du capital humain (HCM) sans papier. Il offre une expérience positive aux candidats qui permet aux candidats de fournir facilement des informations, de rechercher un emploi et de postuler en ligne.

Site Web : new.payentry.com

Clause de non-responsabilité : WebCatalog n'est ni affilié, ni associé, ni autorisé, ni soutenu par, ni officiellement lié de quelque manière que ce soit à Paypro. Tous les noms de produits, logos et marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.