La mission de SmartSearch est de concevoir un avenir du travail centré sur l'humain grâce à des solutions logicielles innovantes, notamment le suivi des candidats (ATS), la gestion des fournisseurs (VMS), la gestion de la relation client (CRM) et la signature électronique pour embaucher plus rapidement, mieux et plus intelligemment. Il s'agit d'une solution logicielle complète et agile qui apporte de puissants outils de recherche de candidats et de collaboration à vos efforts d'acquisition de talents. En s'intégrant à votre technologie actuelle et à vos processus commerciaux uniques, SmartSearch réduit la paperasse, élimine la duplication des efforts, rationalise l'intégration, raccourcit le temps nécessaire pour pourvoir les postes et réduit les coûts d'embauche.

Site Web : smartsearch.com

