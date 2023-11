TalentNest est un logiciel tout-en-un de suivi des candidatures qui aide les recruteurs et les responsables du recrutement à attirer, sélectionner et embaucher les employés les plus performants. Notre logiciel vous accompagne à chaque étape. Nous vous facilitons la diffusion des offres d'emploi, le classement et le suivi des candidats, et capitalisons sur les données essentielles dont vous avez besoin pour piloter votre service RH ! Les candidats et les responsables du recrutement adorent utiliser notre interface transparente et réactive.

Site Web : clients.talentnest.com

Clause de non-responsabilité : WebCatalog n'est ni affilié, ni associé, ni autorisé, ni soutenu par, ni officiellement lié de quelque manière que ce soit à TalentNest. Tous les noms de produits, logos et marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.