Career.Place élimine les préjugés du processus de recrutement et permet la diversité et la conformité grâce à une solution basée sur SaaS. Les candidats évoluent dans un entonnoir de recrutement anonyme, cohérent et semi-automatisé, dans lequel les employeurs (responsables RH, D&I, TA et recruteurs) font progresser les candidats lorsqu'ils répondent aux besoins de l'entreprise ou sont retirés de la considération lorsqu'ils ne le font pas. qualifier.

Site Web : career.place

