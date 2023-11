Parallèlement, une plateforme de recrutement en ligne a pour mission d'aider à créer des liens significatifs entre les employeurs et les demandeurs d'emploi, afin qu'ils puissent faire de leur mieux ensemble. Avec Alongside, les employeurs peuvent facilement créer et promouvoir leur offre d'emploi, collaborer avec leurs équipes de recrutement, filtrer les candidatures entrantes, organiser leur processus de recrutement et surtout, découvrir d'excellents candidats.

Site Web : alongside.com

