La plateforme Premier Virtual permet aux organisations de transformer leur embauche en un processus virtuel transparent. Notre suite de recrutement virtuelle tout-en-un vous offrira la flexibilité nécessaire pour organiser des salons de l'emploi en ligne et offrira un accès 24h/24 et 7j/7 aux demandeurs d'emploi souhaitant se connecter. La plateforme a aidé plus de 60 000 employeurs à se connecter avec plus de 700 000 demandeurs d’emploi inscrits. Des fonctionnalités avancées permettent aux recruteurs de communiquer avec plusieurs candidats simultanément. Sa fonctionnalité vidéo individuelle intégrée permet aux équipes de recrutement d'inviter des candidats à un entretien vidéo reproduisant des événements en personne, et bien plus encore. Découvrez pourquoi plus de 200 conseils d'administration de solutions de main-d'œuvre ont obtenu une licence pour notre plateforme pour organiser leurs événements de recrutement virtuels. Planifiez une démo gratuite pour voir à quel point l'ajout d'une option de salon de l'emploi virtuel peut être simple et efficace.

Catégories :

Site Web : premiervirtual.com

Clause de non-responsabilité : WebCatalog n'est ni affilié, ni associé, ni autorisé, ni soutenu par, ni officiellement lié de quelque manière que ce soit à Premier Virtual. Tous les noms de produits, logos et marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.