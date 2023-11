La plateforme de gestion du recrutement qui rend le recrutement plus facile, plus rapide et plus abordable. IntelliHire organise tout dans un portail Web facile à utiliser. Publiez des offres d'emploi, présélectionnez des candidats, suivez le processus d'entretien et bien plus encore. Avec des options personnalisées et des outils de sélection et d'évaluation intelligents, IntelliHire est la solution intelligente pour le recrutement moderne.

