Occupop est un logiciel de suivi des candidats puissant mais simple à utiliser qui connecte les gens de manière transparente, créant ainsi d'excellentes relations et des équipes solides. Nos fonctionnalités dynamiques telles que la sélection des CV par l'IA, les cartes de pointage des entretiens et l'examen des responsables du recrutement mettent le pouvoir entre vos mains, vous permettant de dialoguer facilement avec les meilleurs candidats et de gérer l'ensemble du processus sur une seule solution intelligente de suivi des candidats. Nos tarifs et fonctionnalités sont conçus en tenant compte de tous les besoins de recrutement.

Site Web : occupop.com

Clause de non-responsabilité : WebCatalog n'est ni affilié, ni associé, ni autorisé, ni soutenu par, ni officiellement lié de quelque manière que ce soit à Occupop. Tous les noms de produits, logos et marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.