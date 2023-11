HireBeat est une plateforme de recrutement vidéo qui aide les employeurs à trouver, engager et embaucher des talents à grande échelle en proposant l'automatisation du recrutement. Contrairement à l'ATS de première génération, nous rationalisons l'ensemble de votre flux de recrutement ; vous permettant de vous concentrer davantage sur l'embauche des meilleurs candidats en automatisant les tâches administratives telles que les offres d'emploi, la publicité sur les sites d'emploi, la sélection des entretiens vidéo en cours de route, et bien plus encore.

Site Web : hirebeat.co

Clause de non-responsabilité : WebCatalog n'est ni affilié, ni associé, ni autorisé, ni soutenu par, ni officiellement lié de quelque manière que ce soit à HireBeat. Tous les noms de produits, logos et marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.