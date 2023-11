JobScore est la solution logicielle de recrutement en ligne tout-en-un originale et conviviale. Notre ATS moderne et intuitif élimine le travail fastidieux pour les organisations de 20 à 2 000+ employés. JobScore vous offre tout ce dont vous avez besoin pour trouver, attirer, évaluer et embaucher des personnes formidables : offrez une expérience candidat impressionnante. Publiez sur plus de 50 sites d'emploi en un seul clic. Personnalisez les formulaires. L'analyse et le score reprennent. Synchronisez votre courrier électronique et votre calendrier. Interviewez mieux. Nous simplifions l’embauche et contribuons à améliorer les résultats du recrutement.

Site Web : hire.jobscore.com

