Heyrecruit est conçu pour vous aider à optimiser votre processus de recrutement et à attirer les meilleurs talents. Touchez plus de candidats grâce à notre multiposting intégré sur plus de 400 sites d'emploi différents. Le logiciel intuitif complet pour vos besoins de recrutement. Développez votre marque employeur avec une page de carrière interactive et des offres d'emploi époustouflantes, qui s'affichent parfaitement sur les appareils mobiles. Raccourcissez le processus de candidature pour une meilleure expérience candidat. Notre ATS facile à utiliser est le moyen moderne de développer votre entreprise.

Site Web : heyrecruit.de

Clause de non-responsabilité : WebCatalog n'est ni affilié, ni associé, ni autorisé, ni soutenu par, ni officiellement lié de quelque manière que ce soit à Heyrecruit. Tous les noms de produits, logos et marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.