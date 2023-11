TriNet Hire est un outil de recrutement basé sur le cloud simple et puissant qui facilite la publication sur les sites d'emploi et la gestion de vos candidats. Créez sans effort de nouvelles offres d'emploi et publiez-les sur les sites d'emploi qui comptent. Faites la promotion via les réseaux sociaux et examinez les CV, téléchargez les soumissions de fichiers et joignez également des commentaires, des notes et des mots-clés. Les applications en ligne et mobiles TriNet Hires permettent à votre entreprise d'embaucher les meilleurs talents rapidement et efficacement.

Site Web : trinethire.com

