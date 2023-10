Les bons candidats devraient venir à vous. Le recrutement entrant est le moyen le plus juste et le plus efficace d'embaucher. Mais sans les bonnes informations, vous ne pouvez pas attirer ou faire progresser des bassins de candidats qualifiés et diversifiés. Datapeople transforme votre processus de recrutement afin que l'inbound devienne votre meilleure source de candidats et d'embauches, et non une source de confusion.

Site Web : datapeople.io

Clause de non-responsabilité : WebCatalog n'est ni affilié, ni associé, ni autorisé, ni soutenu par, ni officiellement lié de quelque manière que ce soit à Datapeople. Tous les noms de produits, logos et marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.