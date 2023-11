Prescreen est un système de suivi des candidats basé sur le cloud qui vous permet de gérer l'ensemble de votre processus de recrutement. Gérez toutes les informations sur les candidats en un seul endroit et améliorez votre processus de recrutement. Prescreen utilise une technologie de mise en correspondance innovante pour vous aider à trouver rapidement le candidat le plus approprié. Prenez des décisions au sein de votre équipe et informez immédiatement les candidats en ligne. Prescreen est le seul système de suivi des candidats qui vous permet d'accéder à plus de 16 millions de candidats potentiels du réseau XING.

Site Web : prescreenapp.io

