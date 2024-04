Gérez et passez facilement d'un compte à l'autre et d'une application à l'autre sans changer de navigateur.

Talentspace est une plateforme d'événements de recrutement virtuels et hybrides. Grâce à sa conception centrée sur l'utilisateur et axée sur la vidéo, Talentspace permet aux employeurs, aux centres de carrière et aux conseils d'administration du personnel d'organiser des événements de carrière immersifs et mémorables.

Catégories :

Site Web : talentspace.io

Clause de non-responsabilité : WebCatalog n'est ni affilié, ni associé, ni autorisé, ni soutenu par, ni officiellement lié de quelque manière que ce soit à Talentspace. Tous les noms de produits, logos et marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.