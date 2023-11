Join.com est un logiciel gratuit d'attraction de talents et de suivi des candidats, qui aide les petites et moyennes entreprises à recruter les bonnes personnes. Join propose un outil rationalisé, collaboratif et intuitif, pour optimiser le processus de recrutement pour les recruteurs à travers l'Europe et au-delà. Avec Join, les recruteurs peuvent créer des offres d'emploi belles et efficaces, les promouvoir sur les principaux sites d'emploi en un seul clic et gérer leur flux d'embauche de manière centralisée. Tout cela en un clin d’œil et gratuitement !

Site Web : join.com

