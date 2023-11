Comeet est un système de suivi des candidats et une plateforme de recrutement destiné aux petites et moyennes entreprises préparées pour une forte croissance. La plateforme cloud primée est extrêmement collaborative et offre aux équipes de recrutement une conception simple et facile à utiliser, une configurabilité dynamique, des flux de travail automatisés et bien plus encore. Comeet est de niveau entreprise et riche en fonctionnalités. Parfait pour rechercher, coordonner, communiquer, partager, planifier, préparer, engager, évaluer, embaucher et créer des rapports.

Site Web : comeet.co

