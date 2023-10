Recruitee est une entreprise produisant ou vendant des « logiciels en tant que service » (Saas.) Le logiciel fonctionne comme un système de suivi des candidats pour traiter les candidatures à des emplois. Il comprend un système d'édition de site de carrière pour la marque employeur, un plugin pour le sourcing (personnel) (autrement appelé recrutement), l'intégration de sites d'emploi, la synchronisation des e-mails et du calendrier. Quatre mois après son lancement public en août 2015, Recruitee a attiré plus de 1 000 petites et moyennes entreprises (PME) et agences de recrutement dans le monde entier.

Site Web : auth.recruitee.com

