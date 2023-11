iClickats est un système de suivi des candidats basé sur les données, construit par des recruteurs qui ont développé des startups Unicorn. En tant que logiciel de recrutement entièrement automatisé, iClickats fournit des données et des rapports qui aident les organisations en pleine croissance à réduire leurs coûts de recrutement de 50 %. Parfait pour : - Les campagnes de recrutement - Rapports, analyses et prévisions (du pipeline d'emplois aux offres d'emploi et aux adhésions) - Réponse à plus de 100 questions du responsable du recrutement

Site Web : agency.iclickats.com

Clause de non-responsabilité : WebCatalog n'est ni affilié, ni associé, ni autorisé, ni soutenu par, ni officiellement lié de quelque manière que ce soit à iClickats Agency. Tous les noms de produits, logos et marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.