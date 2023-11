HiringThing est un système de suivi des candidats primé qui facilite la publication d'offres d'emploi en ligne, la gestion des candidats et l'embauche d'excellents employés. Le logiciel de recrutement riche en fonctionnalités et piloté par API de HiringThing crée des expériences de recrutement transparentes, permettant le bonheur du recrutement pour tous. Notre API ouverte et notre documentation conviviale pour les développeurs permettent des solutions de recrutement personnalisées pour les systèmes RH, les franchises, les agences de recrutement, et bien plus encore.

Site Web : login.hiringthing.com

