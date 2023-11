Le système ERP cloud de nouvelle génération de Xledgers rationalise les processus comptables grâce à l'automatisation des processus AP, AR et de caisse. L'accent mis sur l'automatisation et la capture intelligente des données permet des rapports en temps réel, une surveillance exceptionnelle de la gestion et une prise de décision plus rapide. Xledger est une véritable solution SaaS cloud. En tant que solution multi-tenant, tous nos clients sont hébergés sur une seule instance logicielle sous-jacente, bénéficiant de mises à niveau instantanées et d'un faible coût total de possession.

Site Web : xledger.net

Clause de non-responsabilité : WebCatalog n'est ni affilié, ni associé, ni autorisé, ni soutenu par, ni officiellement lié de quelque manière que ce soit à Xledger. Tous les noms de produits, logos et marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.