Revlitix est une plateforme d'automatisation des performances conçue pour les équipes Go-To-Market (GTM). En exploitant des modèles statistiques avancés, il rationalise les processus d'analyse et permet aux unités de vente et de marketing de prendre des décisions quotidiennes basées sur des données. Avec Revlitix, les équipes GTM obtiennent des informations complètes sur les stratégies efficaces, optimisant l'allocation des ressources en identifiant les écarts de revenus et en évitant des erreurs coûteuses. Des entreprises à croissance rapide comme Azuga, Vanco et Aware ont consolidé la surveillance de GTM, corrigé d'importantes fuites de revenus et amélioré le retour sur investissement de leurs configurations GTM de plusieurs millions de dollars en seulement 30 jours.

Site Web : revlitix.com

