Accélérer la rédaction des exigences et fournir des propositions précises, en évitant du travail supplémentaire et en garantissant plus de clarté dans le développement Gagnez du temps et rédigez des exigences logicielles compréhensibles. La création des exigences logicielles prend du temps et est donc souvent mal effectuée. Les ambiguïtés dans les exigences entraînent des retards dans les projets et des retouches coûteuses. storywise rationalise le processus, réduit les erreurs et aide à créer des exigences claires et complètes – conçues non pas pour remplacer mais pour renforcer les outils de gestion de projet traditionnels.

Site Web : storywi.se

Clause de non-responsabilité : WebCatalog n'est ni affilié, ni associé, ni autorisé, ni soutenu par, ni officiellement lié de quelque manière que ce soit à storywise. Tous les noms de produits, logos et marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.