Garson.io est un assistant d'écriture basé sur l'IA et axé sur la confidentialité, conçu spécifiquement pour les spécialistes du marketing de produits. Il permet de perfectionner les compétences rédactionnelles tout en garantissant la sécurité des données sensibles. Avec Garson.io, vous pouvez rédiger des e-mails professionnels et des articles de blog 10 fois plus rapidement. Copiez et collez simplement votre travail dans votre CMS pour le publier ou stockez-le pour des améliorations supplémentaires. Démarrez votre compte gratuit aujourd'hui et bénéficiez d'avantages élevés en matière d'écriture et de gain de temps. Pas de carte de crédit nécessaire. * Assistant d'écriture basé sur l'IA Privacyfirst pour les spécialistes du marketing produit * Aide à perfectionner les compétences rédactionnelles tout en protégeant les données sensibles * Permet de rédiger des e-mails professionnels et des articles de blog 10 fois plus rapidement * Outils de rédaction pour les e-mails, les articles de blog et les descriptions de produits * Offre un compositeur côte à côte, un sélecteur de sentiments, un sélecteur de longueur et un stockage de 30 jours.

Site Web : garson.io

Clause de non-responsabilité : WebCatalog n'est ni affilié, ni associé, ni autorisé, ni soutenu par, ni officiellement lié de quelque manière que ce soit à Garson.io. Tous les noms de produits, logos et marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.