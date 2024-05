Gérez et passez facilement d'un compte à l'autre et d'une application à l'autre sans changer de navigateur.

VCAT.AI est un créateur automatique de vidéos marketing, une solution SaaS basée sur l'IA. Produit des vidéos marketing uniquement avec l'URL du produit en 1 minute seulement. Non seulement des dizaines de vidéos marketing courtes, mais également des images de bannières de toutes tailles simultanément. VCAT.AI a lancé la version bêta l'année dernière et connaît une croissance rapide. Nous avons démontré notre potentiel de croissance en concluant des partenariats à long terme dans divers secteurs et en nous intégrant à plusieurs plates-formes en seulement un an après le lancement. Nous nous préparons maintenant à nous développer à l'échelle mondiale en fonction des besoins de nos partenaires CES. Préparation à la solution d'IA vidéo générative qui produit des vidéos et des images en un seul clic ou texte.

Site Web : vcat.ai

