Questgen est un générateur de quiz IA pour générer différents types d'évaluations telles que des questions à choix multiples (QCM), des QCM avec plusieurs réponses correctes, des questions vrai/faux, des questions à remplir, des questions d'ordre supérieur, des questions de correspondance avec les questions suivantes. et les quiz de taxonomie de Bloom, etc. en un clic. Vous pouvez éditer et apporter des modifications à la feuille de calcul générée avant de l'exporter dans de nombreux formats disponibles tels que PDF, QTI, Moodle XML, CSV, texte, etc.

Site Web : questgen.ai

