QCommission est un logiciel de commission de vente puissant et flexible. Il calcule avec précision la rémunération de vos commerciaux et réduit les erreurs liées aux feuilles de calcul et aux méthodes manuelles. Il permet de calculer les commissions dès la fin de la période de commission et permet de gagner beaucoup de temps. Il peut communiquer les commissions calculées de manière détaillée et claire. QCommission permet à l'administrateur de la rémunération d'établir les bénéficiaires, les produits, les clients, les plans, les incitations, les quotas, la fréquence de paiement, etc. dans le système. Il permet d'établir des règles de crédit et de calcul pour diverses incitations. Il permet de saisir ou d'importer des transactions de performance dans le système et de calculer les incitations aussi souvent que nécessaire. Les transactions de performance peuvent être traitées, créditées et calculées aussi souvent que nécessaire, voire plusieurs fois par jour. Des ajustements aux transactions peuvent être effectués et traités dans le système. La capacité de reporting complète et complète permet à l'utilisateur de rendre compte de tous les calculs sous une forme très détaillée. QCommission est conforme aux exigences du RGPD, du SOC et est en mesure de démontrer sa conformité.

Site Web : qcommission.com

Clause de non-responsabilité : WebCatalog n'est ni affilié, ni associé, ni autorisé, ni soutenu par, ni officiellement lié de quelque manière que ce soit à QCommission. Tous les noms de produits, logos et marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.