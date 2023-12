Gérez et passez facilement d'un compte à l'autre et d'une application à l'autre sans changer de navigateur.

"Que vous soyez PDG ou vice-président des ventes, le plan de rémunération des ventes est probablement l'outil le plus puissant dont vous disposez pour piloter votre stratégie de vente." Mark Roberge, vice-président des ventes chez Hubspot. Qobra vous permet d'automatiser le calcul, le partage, la validation de vos commissions ! Ne perdez plus de temps avec Excel, réduisez les erreurs et augmentez la motivation de vos ventes avec une visibilité en temps réel ! CRO, Head of sales, Sales Ops, pour vos équipes commerciales, Qobra est l'outil qui va stimuler & augmenter vos performances commerciales.

Site Web : qobra.co

