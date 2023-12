Commissionly est la première application Web cloud de gestion des commissions de vente et de la rémunération des ventes, 100 % axée sur les petites et moyennes entreprises. Nos outils d'importation de données simples, nos objectifs et plans de rémunération basés sur des assistants ainsi que nos outils de définition des commissions vous permettent d'être opérationnel en quelques minutes. Notre produit riche en fonctionnalités répond à tous vos besoins en matière de commissions, aussi compliqués soient-ils. Nous avons la possibilité de créer des commissions basées sur les revenus ou les produits, des commissions forfaitaires ou échelonnées, des commissions récurrentes, des commissions fractionnées, des commissions croissantes et décroissantes et même des commissions matricielles. Nous nous adaptons également à vos besoins si vous disposez d’un plan de rémunération unique. Vous et vos bénéficiaires pouvez accéder à leurs informations via notre tableau de bord Web depuis n'importe où, et vous pouvez facilement produire des rapports pour générer rapidement les montants des commissions versées. Inscrivez-vous aujourd'hui!

Site Web : commissionly.io

Clause de non-responsabilité : WebCatalog n'est ni affilié, ni associé, ni autorisé, ni soutenu par, ni officiellement lié de quelque manière que ce soit à Commissionly. Tous les noms de produits, logos et marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.